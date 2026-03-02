Grossi: İran Nükleer Tesisleri Hedef Alınmadı - Son Dakika
Grossi: İran Nükleer Tesisleri Hedef Alınmadı

Grossi: İran Nükleer Tesisleri Hedef Alınmadı
02.03.2026 16:08
UAEA Başkanı Grossi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında nükleer tesislerin hedef alınmadığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında nükleer tesislerin, Haziran 2025'teki saldırılara benzer şekilde hedef alınmadığını söyledi.

Grossi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

İranlı temsilcinin, bugün ABD ve İsrail'in saldırılarında nükleer santralin hedef alındığını söylemesine ilişkin görüşleri sorulan Grossi, uydu görüntüleri üzerinden düzenli olarak bilgi aldıklarını söyledi.

Grossi, "spekülasyona" girmek istemediğini belirterek, "İran'ın nükleer tesislerinin vurulduğuna dair hiçbir gösterge olmadığı konusunda söylediğimiz şeyin arkasındayız. Bir şeyler olabilir ama Haziran'da (2025) İran'ın nükleer tesislerine yapılan askeri saldırılar ile karşılaştırılabilecek bir şey görmedik." dedi.

Henüz bir "savaşın ortasında" olunmasına rağmen ABD ile İran arasında bir diyalog kurulması gerektiği konusunda her iki tarafın da hemfikir olduğunu savunan Grossi, ancak bunun için bir tarih belirlemenin henüz erken olacağını kaydetti.

Grossi, askeri çatışmalar sona erdikten sonra, İran ve komşu ülkeler için uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm umduğunu ifade etti.

Natanz'daki nükleer tesis

Rafael Mariano Grossi, bugün, UAEA Yönetim Kurulunun, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü toplantısının açılışında konuşmuştu.

Grossi, hiçbir nükleer tesisin hasar gördüğüne veya vurulduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını söylemişti.

Toplantıda bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Grossi'nin aksine, Natanz'daki nükleer tesisin vurulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

