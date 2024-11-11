Grossi Tahran'a Gidiyor

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TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, çözüme kavuşturulmamış nükleer meselelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba akşamı Tahran'a gidecek.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın pazar günü bildirdiğine göre Grossi, İran'ın resmi daveti üzerine gerçekleştireceği ziyareti sırasında perşembe gününden itibaren İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Grossi'nin ziyareti, UAEA'nın İran'ın "beyan edilmemiş" bazı tesislerinde "uranyum izlerine" rastlandığına dair öne sürdüğü İran tarafından ise defalarca reddedilen iddiası ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen yıl Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisinin bazı müfettişlerini görevden alma hamlesi gibi Tahran ile ajans arasında çözülemeyen birçok sorunun var olduğu bir ortamda gerçekleşecek.

UAEA Yönetim Kurulu, 17 Kasım 2022'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından önerilen ve Tahran'ı bazı "beyan edilmemiş" tesislerinde "uranyum izlerine" rastlandığı iddiaları üzerine ajansın müfettişleriyle işbirliği yapmaya çağıran kararı kabul etmişti.

İki taraf geçen yıl Tahran'da İran'ın işbirliği yapması ve ajansın denetimlerine daha açık olması temelinde daha fazla etkileşimde bulunma konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, Temmuz 2015'te dünya güçleriyle İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı imzalamış ve bu anlaşmayla ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında bazı kısıtlamalara gitmeyi kabul etmişti. Ancak ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yönelik yeniden tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlaması, İran'ın anlaşma kapsamındaki bazı nükleer taahhütlerinden vazgeçmesine neden oldu.

Eylem planının yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler Nisan 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayarak birkaç tur görüşme gerçekleştirilse de Ağustos 2022'deki görüşmelerin son turundan bu yana konuyla ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.