Grossi Tahran'a Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Grossi Tahran'a Gidiyor

UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer meseleler için Tahran'da İranlı yetkililerle görüşecek.

11.11.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, çözüme kavuşturulmamış nükleer meselelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba akşamı Tahran'a gidecek.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın pazar günü bildirdiğine göre Grossi, İran'ın resmi daveti üzerine gerçekleştireceği ziyareti sırasında perşembe gününden itibaren İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Grossi'nin ziyareti, UAEA'nın İran'ın "beyan edilmemiş" bazı tesislerinde "uranyum izlerine" rastlandığına dair öne sürdüğü İran tarafından ise defalarca reddedilen iddiası ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen yıl Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisinin bazı müfettişlerini görevden alma hamlesi gibi Tahran ile ajans arasında çözülemeyen birçok sorunun var olduğu bir ortamda gerçekleşecek.

UAEA Yönetim Kurulu, 17 Kasım 2022'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından önerilen ve Tahran'ı bazı "beyan edilmemiş" tesislerinde "uranyum izlerine" rastlandığı iddiaları üzerine ajansın müfettişleriyle işbirliği yapmaya çağıran kararı kabul etmişti.

İki taraf geçen yıl Tahran'da İran'ın işbirliği yapması ve ajansın denetimlerine daha açık olması temelinde daha fazla etkileşimde bulunma konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, Temmuz 2015'te dünya güçleriyle İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı imzalamış ve bu anlaşmayla ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında bazı kısıtlamalara gitmeyi kabul etmişti. Ancak ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yönelik yeniden tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlaması, İran'ın anlaşma kapsamındaki bazı nükleer taahhütlerinden vazgeçmesine neden oldu.

Eylem planının yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler Nisan 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayarak birkaç tur görüşme gerçekleştirilse de Ağustos 2022'deki görüşmelerin son turundan bu yana konuyla ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Tahran, Ajans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grossi Tahran'a Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
12:50 Milyonlarca çalışan merak içinde Asgari ücret neye belirlenecek Milyonlarca çalışan merak içinde! Asgari ücret neye belirlenecek?
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Grossi Tahran'a Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.