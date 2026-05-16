GTÜ, Hatay'da Dijital Eğitim Projesi Başlattı

16.05.2026 12:00
GTÜ, deprem bölgesindeki öğrencilere yapay zeka ve robotik eğitimi vererek yeteneklerini geliştiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) hayata geçirilen "Teknolojiyle Güçlenen Yarınlar: Hatay Dijital Eğitim Projesi" ile deprem bölgesindeki ortaokul öğrencileri yapay zeka, robotik ve tasarım eğitimleriyle buluştu.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, GTÜ Robotik ve Otomasyon Topluluğu (GROK) ve GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle Hatay'da gerçekleştirilen projede, 22 gönüllü üniversite öğrencisi ve akademisyenlerin koordinasyonunda 252 öğrenciye ulaşıldı.

Projede 4 gün boyunca 6. sınıf öğrencilerine algoritma, programlama ve robotik uygulamalar; 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ise grafik tasarım ve üretken yapay zeka eğitimleri verildi. Eğitimlerde öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve dijital üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitimlere katılan öğrencilerden Elif Telce Tohman, daha önce robotik alanına ilgisinin olmadığını belirterek, "Robotların nasıl çalıştığını öğrenince gerçekten şaşırdım. Robotu bilgisayara bağladıklarında ilk başta anlayamamıştım. Tuşlara basınca hareket ettiğini görünce çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.

Aldığı eğitimlerin gelecekteki hedeflerini etkilediğini dile getiren Tohman, üniversiteye başladığında bir robot tasarlamayı düşündüğünü söyledi.

Öğrencilerden Bilge Arıboğa, eğitimlerde komut yazmayı, dijital tasarım oluşturmayı ve görsel hazırlamayı öğrendiklerini, eğitimde öğrendikleriyle voleybolla ilgili tasarımlar hazırlayacağını belirtti.

Öğrencilerden Mehmet Mert ise atölyelerde öğrendikleriyle bir uzay serüveni yazdığını anlatarak, sunum hazırlamayı, görsel kullanmayı ve komut girmeyi öğrendiklerini dile getirdi.

Hatay Serinyol Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Çağatay Gök de deprem sonrası çocukların sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın yeniden hayata adapte olabilmesi açısından bu tür projeleri çok değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

