Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'yi makamında ziyaret etti - Son Dakika
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Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'yi makamında ziyaret etti

Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci\'yi makamında ziyaret etti
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Guatemala Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede kültür, sanat, ticaret ve turizm alanlarında iş birliği ele alınırken, 2026'da Bodrum Kalesi'nde "Kardeşlik Konseri" düzenlenmesi için davette bulunuldu.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye'deki diplomatik ve yerel temaslarını sürdüren Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Türkiye'deki diplomatik ve yerel temaslarını sürdüren Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos ve beraberindeki heyet, Başkan Mandalinci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Yerel yönetimler düzeyinde geliştirilebilecek iş birliklerinin ele alındığı görüşmede; kültür, sanat, ticaret ve turizm alanlarında atılması gereken ortak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede kültür ve sanatın toplumlar arasındaki bağları güçlendirmedeki rolüne dikkati çeken Büyükelçi Recinos, yerel yönetimlerle bu platformda ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirtti.

BODRUM KALESİ'NDE "KARDEŞLİK KONSERİ" HEYECANI

Büyükelçi Recinos, 30 Eylül 2026 tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan, Guatemala ve Türk müzik eserlerinin yankılanacağı "Kardeşlik Konseri" için Mandalinci'ye davetini iletti.

Ziyaret kapsamında Guatemala'nın başta kahve olmak üzere güçlü ihracat potansiyeli hakkında bilgi aktarılırken, kentsel ve turistik iş birlikleri de gündeme geldi.

Kapadokya ile Guatemala'daki benzer niteliklere sahip bir kent arasında yürütülen kardeş şehir projesini örnek gösteren Büyükelçi Recinos, Bodrum'un özgün dokusuna uygun bir Guatemala şehri ile kardeş şehir veya yerel yönetim iş birliği modeli kurulabileceğini ifade etti.

Mandalinci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki halk arasındaki bağları güçlendirecek kültür sanat etkinliklerine ve turizmi canlandıracak karşılıklı tanıtım projelerine Bodrum Belediyesi olarak destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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