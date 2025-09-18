Güngören'de bir balkonun çöktüğü 5 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.
Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Son Dakika › Güncel › Güçlükle Boşaltılan Bina - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?