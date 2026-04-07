Güdül Anaokulu\'ndan Kaymakam Akar\'a Ziyaret

Güdül ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleriyle Kaymakam Naim Akar'ı ziyaret etti.

Güdül Anaokulu Müdürü Zekiye Nur Gümüşsoy, öğretmen ve öğrencilerle Kaymakam Naim Akar'a, Kariyer Günleri kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Akar, makamında kabul ettiği öğrencilere, "Kaymakam kimdir ne iş yapar, hangi okulları okuyan kaymakam olabilir" gibi konularda bilgilendirmede bulundu,

Geleceğin teminatı olan öğrencileri, eğitim görecekleri eğitim kurumları hakkında doğru bilgilendirmenin önemli olduğunu kaydeden Akar'a, öğrenciler teşekkür etti.

Kaymakam Akar, öğrencilere hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi.