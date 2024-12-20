Ankara'nın Güdül ilçesinde, örtü altı yetiştiricilik yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.
Güdül Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat mühendisleri, çiftçilere örtü altı tülü, tül tutucu, plastik boru, sera naylonu gibi konularda bilgi verdi.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, her zaman çiftçilerin yanında ve destekçisi olacaklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Güdül'de Çiftçilere Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
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