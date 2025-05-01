Güdül\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Güdül ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin katlarını su bastı, rüsubat sürüklenen Güdül- Beypazarı karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.
Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Güdül-Beypazarı karayolunun Süvari Köprüsü bölgesinde incelemelerde bulundu.
Doğanay, ekiplerin çalışmasının ardından yolun ulaşıma açıldığını belirterek, tarım arazilerinde hasar tespiti yapılmasını isteyeceklerini kaydetti.
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