Güdül'deki lise öğrencilerine Mengen'de mutfak kültürü ve mesleki eğitim anlatıldı

Başkentin Güdül İlçesinde Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mengen Meslek Yüksekokulu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette, her iki okulda, gastronomi alanında köklü bir geçmişe sahip olan Mengen'in mutfak kültürünün ve mesleki eğitim alanındaki birikimleri öğrencilere anlatıldı, bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında Mengen İlçe Kaymakamı Sercan Yıldız'a da ziyarette bulunuldu.