Gül Çiftci'den Narin Güran Cinayeti Yorumu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sonuçlanan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Narin'in ölümünün ardındaki sorular cevap bulmadıkça, sis perdesi ortadan kaldırılmadıkça ne vicdanlar rahatlayacak ne de adalet tam olarak yerini bulmuş olacak" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti davası kararı hakkında açıklama yaptı. Çiftci şu ifadeleri kullandı:

"8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada açıklanan karar, verilen cezalarla değil aydınlanmayan sorular bıraktı. Narin'in neden öldürüldüğüne dair sis perdesi hala ortada duruyor. Narin'in ölümünün ardındaki sorular cevap bulmadıkça, sis perdesi ortadan kaldırılmadıkça ne vicdanlar rahatlayacak ne de adalet tam olarak yerini bulmuş olacak. Narin Güran cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız. Tüm çocuklarımızın huzur ve mutlulukla büyüdüğü bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız."