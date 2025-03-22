Gül Çiftci: Eylemlere Tepki Gözaltıları Kabul Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gül Çiftci: Eylemlere Tepki Gözaltıları Kabul Edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylemlere katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çiftci, "Gençlerden, öğrencilerden, emekliden, işçiden, işsizden, herkesten o kadar çok korkuyorlar ki ses çıkartan herkesi kendilerine bir düşman gibi görüyorlar. Halbuki bugün bu ses çıkartanların bir kısmı daha önce AKP'ye oy vermiş olabilir. Halbuki bugün ses çıkartan bu insanların bir kısmı bu gençlerin bir kısmı bugün ilk defa oy kullanabilecek durumda olabilirler. Dolayısıyla aslında bunların oylarına da talip bir siyasi parti olması gerekirken sadece kendi küçük mutlu azınlığıyla otoriterleşen bir sistemle ülkeyi yönetmeye çalışıyor" dedi.

22.03.2025 17:19  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylemlere katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çiftci, "Gençlerden, öğrencilerden, emekliden, işçiden, işsizden, herkesten o kadar çok korkuyorlar ki ses çıkartan herkesi kendilerine bir düşman gibi görüyorlar. Halbuki bugün bu ses çıkartanların bir kısmı daha önce AKP'ye oy vermiş olabilir. Halbuki bugün ses çıkartan bu insanların bir kısmı bu gençlerin bir kısmı bugün ilk defa oy kullanabilecek durumda olabilirler. Dolayısıyla aslında bunların oylarına da talip bir siyasi parti olması gerekirken sadece kendi küçük mutlu azınlığıyla otoriterleşen bir sistemle ülkeyi yönetmeye çalışıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde eylemlere katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki göstererek şunları söyledi:

"İnsanların en demokratik haklarını aradıkları yer aslında protesto, gösteri, yürüyüş hakkıdır. Anayasaca güvence altına alınmış bir haktır. Ancak tabii ki iktidar partisinin Anayasa'yı tanımadığını daha önce de mevcut birçok örnekte gördük. Dolayısıyla yine Anayasa'yı tanımıyorlar. İnsanlar seslerini duyurmak istiyorlar. Bu da demokratik haklarını kullanmak demektir. Dolayısıyla kabul edilemez bir şey. Ancak bu ülkenin artık yönetilemez halde olduğunu defalarca tekrar ettik. Bu da yönetilemediğinin bir göstergesi. Üniversite öğrencinin sokakta demokratik hakkını en barışçıl yöntemle kullanmasının kime nasıl bir zararı olabilir? Bundan niye korkuyorlar bilmiyoruz. Ama korkuları çok büyük. Gerçekten gençlerden, öğrencilerden, emekliden, işçiden, işsizden, herkesten o kadar çok korkuyorlar ki ses çıkartan herkesi kendilerine bir düşman gibi görüyorlar. Halbuki bugün bu ses çıkartanların bir kısmı daha önce AKP'ye oy vermiş olabilir. Halbuki bugün ses çıkartan bu insanların bir kısmı bu gençlerin bir kısmı bugün ilk defa oy kullanabilecek durumda olabilirler. Dolayısıyla aslında bunların oylarına da talip bir siyasi parti olması gerekirken sadece kendi küçük, mutlu azınlığıyla bir otoriterleşen bir sistemle ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Bu onun göstergesi. Kabulü mümkün olmaz bizim için.

"O pırıl pırıl gençler sadece demokratik haklarını kullanıyorlar"

Hem ilçe başkanlıklarımızda hem il başkanlıklarımıza, bütün Türkiye'de bir hukuk ağı kurduk. Avukat arkadaşlarımız, gönüllü avukat arkadaşlarımız buralarda gözaltına alınan, haksızlığa uğrayan ifadeye çağrılan bütün yurttaşlarımız için desteğe hazırlar. Yerelde hepsinin paylaşımı sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirildi. Bu konuda baroların desteğini asla unutamayız. Barolar da kendileri bir hat kurdular ve hukuki desteklerini sağlıyorlar. Hepsini takip ediyoruz tüm yurtta. Şu anda Ankara'da hala TEM şubede gözaltına alınan genç arkadaşlarımızın ifadeleri devam ediyor ama güvenlik şubede gözaltına alınan arkadaşlarımız sabah adliyeye çıkartıldı bırakıldı. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Bunlar Anayasa ile güvence altına alınmış haklar. Dolayısıyla buradan hiçbir suç çıkartamazlar. O pırıl pırıl gençler sadece demokratik haklarını kullanıyorlar. "

"Sandık koyacağımız yerleri engellemeye çalışıyorlar"

Çiftci, yarın yapılacak ön seçimle ilgili de şöyle konuştu:

"Elbette bütün yurtta birçok ilde dün sabah saatlerinde başlayıp pazartesi geç saate kadar sürecek bir toplantı gösteri yürüyüş yasağı gerçekleştirildi. Ancak siyasi partilerin yani hem Anayasaca güvence altına alınmış hem de Siyasi Partiler Kanunu'yla güvence altına alınmış siyasi partilerin kapalı alanlarda yapmış olduğu siyasi parti faaliyetlerin bu yasaklama kapsamına alınamaz. Dolayısıyla bizler seçimlerimizi il başkanlığımızla, ilçe başkanlığımızda ve çeşitli şekillerde kapalı alanlarda tutmuş olduğumuz yerlere kuracağız. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi özel mülk niteliğinde. Ancak çarşıya, pazara kuralım istedik. Sokaklara kuralım istedik. Gelen yurttaşlarımız oy atsın istedik. Gençler Sayın Ekrem İmamoğlu'na mektup yazsınlar istedik. Çocuklar resim yapsın ve göndersin istedik. Ancak bunu engellemeye çalışıyorlar. Bütün il başkanlarım tek tek arıyor sabahtan beri. Valilikler aracılığıyla 'Koymayın. Gezici sandıklarını gezdirmeyin. Seyyarlarınızı taşımayın. Oraya gitmeyin. Buraya gitmeyin.' O önemli değil. Ben seçmenimle buluşuyorum. Ben yurttaşımla buluşuyorum. Bu benim siyasi parti faaliyeti yapma hakkım. Anayasa'da güvencem. Siyasi parti faaliyeti yapıyorum ben burada. Benim yurttaşımla buluşuyorum. Bu benim siyasi parti faaliyeti yapma hakkım. Benim yurttaşımın evini ziyaret etmem benim üyemin evine gidip çayını içmeme kimse engel olamaz. Benim il ilçe başkanım üyesinin evine gidecek ve çayını içecek üyesinin, bu bundan ibarettir tamamen."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Ankara, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Çiftci: Eylemlere Tepki Gözaltıları Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:11:06. #7.13#
SON DAKİKA: Gül Çiftci: Eylemlere Tepki Gözaltıları Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement