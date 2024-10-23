Gül Yapraklarıyla Süslü Üst Geçit

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AVCILAR'da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahalleleleri arasında bulunan Hacışerif Üst geçitine gül yaprakları döküldü. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar üst geçitteki gül yapraklarının fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi. Kırmızı gül yapraklarıyla süslenen üst geçit kimilerinin hoşuna gitti kimi ise, "Çevre kirliliği" değerlendirmesinde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'ndaki Hacı Şerif Üst geçitinde meydana geldi. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkanlar kullandıkları D-100 Karayolu üzerindeki Hacı Şerif Üst geçiti'nin basamaklarından itibaren kırmızı gül yapraklarıyla karşılaştı. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar gül yapraklarıyla kaplı üst geçidi cep telefonuyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

'BİRİ EVLİLİK TEKLİF ETTİ SANIRIM'

Gül yapraklarıyla süslenmiş üst geçidi gören bir vatandaş "İçindeki tüm sevgiyi dile getirmiş ki bunları arkadaşına göndermiş. Mutlu birşeydir bence güzel bir harekettir. Bu tür davranışlara da ihtiyacımız vardır" dedii. Bir başka kişi ise, "Biri merdivenden geçerken başka birine evlenme teklif etti sanırım. Güzel olmuş." şeklinde konuştu. Başka bir vatandaş, "Sabah saatlerinde bu görüntü motive ediyor insanı" derken, üst geçidi kullananan bir kadın ise, "Sevgililer yaptı diye düşündüm" dedi. Gül yapraklarıyla süslenmiş üst geçidi gören bir vatandaş, "Çok güzel olmuş" derken, üst geçitten geçen başka bir kişi ise, "Çok güzel olmuş her bayanın istediği birşey " değerlendirmesinde bulundu.

'HOŞ OLMAMIŞ ÇEVRE KİRLİLİĞİ'

Üst geçitten geçen bir kadın ise, "Sanki bir evlilik teklifi yapılmış gibi geldi bana ama çevre kirliliği. Çok hoş olmamış" diye konuştu. Üst geçitten geçen bir erkek ise, "Harika birşey kim düşünmüşse güzel düşünmüş." dedi. Üst geçitten geçen bir erkek ise, "Değişik ve iyi olmuş. Kendimize de iyi geldi bu arada " diye konuştu. Üst geçidi kullanan bir kadın ise, "Sabah işe giderken moral oldu bana. Hoşuma gitti. Güzel hissettirdi" dedi. Üst geçitten geçen bir genç kız ise, "Çok güzel beğendim ve şaşırdım ilk defa görüyorum" şeklinde konuştu. Başka bir kişi ise, "Birinin sevgilisi için kutlama yaptığını düşündüm cep telefonunu çıkarıp çekecektim. Çok güzel " dedi. Üst geçidi kullanan iki genç kız ise, gül yapraklarını görünce mutlu olduklarını belirtti.