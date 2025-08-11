Gülçavuş Köyü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Gülçavuş Köyü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi

Gülçavuş Köyü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi
11.08.2025 21:39
Edirne'nin Gülçavuş köyü sahilinde çıkan yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

GÜLÇAVUŞ KÖYÜ VE SAHİLİ TAHLİYE EDİLDİ

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan hava kararana kadar da 1 yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti.

VALİLİK: BÖLGEDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının sürdüğü bölgede tahliye çalışmalarının başladığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında bugün saat 19.00 sularında ormanlık alanda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerimizle birlikte belediyelerimizin ekipleri sevk edilmiştir. Valimiz Yunus Sezer, ilgili kurum yetkilileri ile birlikte, bölgede çalışmaları koordine etmektedir. Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir" denildi.

ENEZ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Enez Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Büyükevren köyü sahilinden başlayıp Gülçavuş köyümüz bölgesindeki ormanlık alana ilerleyen yangına Orman İşletme ekipleri, Enez Belediyesi ekiplerimiz ve tüm komşu belediyelerimizin desteği ile havadan ve karadan tüm imkanlarımızla müdahalemiz devam etmektedir. Şu an itibari ile Gülçavuş köyümüzün sahil bölgesi boşaltılıyor. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarını dinlemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ünsal YÜCEL/ ENEZ (Edirne),

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülçavuş Köyü Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika

20:33
Donald Trump, Washington’da ’Kamu güvenliği acil durumu’ ilan etti
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
