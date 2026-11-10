Güleç, lösemiden kaybettiği kuzeninin anısını derneğiyle yaşatıyor - Son Dakika
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Güleç, lösemiden kaybettiği kuzeninin anısını derneğiyle yaşatıyor

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Güleç, lösemiden kaybettiği kuzeninin anısını derneğiyle yaşatıyor
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Mehmet Fatih Güleç, 22 yaşında lösemiden kaybettiği kuzeni Firdevs Kartal'ın anısını, derneğe dönüştürdüğü topluluğun çalışmalarıyla yaşatıyor. Dernek, 60 gönüllü ve yaklaşık 300 üyeyle lösemili çocuklara hastane ziyaretleri ve moral etkinlikleri düzenliyor.

ANKARA'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Mehmet Fatih Güleç (24), kuzeni Firdevs Kartal'ı lösemiden kaybettikten sonra kurduğu öğrenci topluluğunu derneğe dönüştürüp, lösemili çocuklara yönelik proje ve etkinliklerle onlara umut oldu.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Güleç, 6 Şubat depremlerinde dedesini kaybettikten sonra 2023 yılında Fikir ve Değerler Topluluğunu kurdu. Güleç, arkadaşlarıyla birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirken, 2024 yılında kuzeni Firdevs Kartal'ı 22 yaşında lösemiden kaybetti. Güleç, bunun üzerine lösemili çocuklar yararına projelere yönelirken, daha geniş kitlelere ulaşmak için Fikir ve Değerler Topluluğunu aynı isimle derneğe dönüştürdü. Güleç, 60 gönüllü, yaklaşık 300 üyesi bulunan dernek çatısı altında hastane ziyaretleri yapıp, lösemili çocuklar için boyama ve moral etkinlikleri gerçekleştiriyor. Güleç ve arkadaşları Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Güleç, kuzeni Firdevs Kartal anısına gerçekleştirdiği ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN DERNEĞE

Mehmet Fatih Güleç, 6 Şubat depremlerinde dedesini kaybettikten sonra üniversitede öğrenci topluluğu olarak kurulduklarını söyleyerek, "İlk etkinliklerimizi topluluk olarak gerçekleştirdik. Zamanla çalışmalarımız büyüdü ve dernek çatısı altında faaliyet göstermeye başladık. Büyük çaplı sempozyumlar düzenledik. Öğrenci arkadaşlarımıza iş ve staj imkanları sağlamaya çalıştık. Şu anda yaklaşık 60 aktif gönüllümüz, 300 civarında da üyemiz bulunuyor" dedi.

'KUZENİMDEN SONRA ANLAM KAZANDI

Güleç, kuzeni lösemi hastası olduğu dönemde ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "O dönem Gaziantep'teydi, memlekete gidip geliyordu. 2'nci etkinliğimizi yaptığımızda kuzenimi kaybetmiştik. Ancak hastalıkla mücadele ederken ona yönelik bir etkinlik yapamadık. Herkese yetiştim ama kendi kuzenime yetişemedim. Kendisini kaybettikten sonra buraya verdiğimiz önem ve ayırdığımız zaman daha da arttı. Onu kaybettikten sonra lösemili çocuklara yönelik çalışmalar dana anlam kazandı benim için. Önceleri arkadaşlarla birilerini mutlu etmekten keyif aldığımız için yapıyorduk. Şimdi biraz daha işin manevi kısmı ağır basıyor" diye konuştu.

'İYİLİK BULAŞICI'

Güleç, dernek bünyesinde lösemili çocukların yanı sıra köy okullarındaki öğrencilere yönelik de projeler yürüttüklerini söyleyerek, "Lösemili kardeşlerimize ne kadar önem veriyorsak köy okullarındaki çocuklara da aynı şekilde önem veriyoruz. Şu anda köy okullarında kütüphane yapıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bu yıl kütüphane çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk işlerini sadece LÖSEV'e bırakmayalım. Hep beraber bir işin ucundan tutalım, birilerini mutlu edelim. Gerçekten iyilik bulaşıcı. Artık iyiliği de bulaşıcı hastalık olarak kullanmamız gerekiyor. Bütün Türkiye'nin her yerinde bu anlayışın yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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