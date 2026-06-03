Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi.
Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan??????? Assomo'yu, bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Assomo, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Assomo Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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