Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Umerov ile Bakanlıkta görüştü.
Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Güler ve Umerov, görüşme yaptı.
Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Umerov Ankara'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?