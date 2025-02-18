Güler ve Umerov Ankara\'da Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Umerov ile Bakanlıkta görüştü.

Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Güler ve Umerov, görüşme yaptı.

Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.