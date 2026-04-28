Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı. Kilit isim Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Yazışmalarda Altaş, babasından 9 bin dolar talep ederken 'Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak' mesajını attı. Baba ise 'Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz' yanıtını verdi. Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Umut Altaş’ın Mayıs 2022’de Meksika üzerinden ABD’ye kaçtığı belirlenmişti.