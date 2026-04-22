Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

22.04.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında tüm adımların atılacağını duyurdu.

'GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK'

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ayrıca Vali Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay katıldı. Toplantıyla ilgili valilik açıklamasında, soruşturmayla ilgili yürütülen adli ve idari süreçlerin ele alındığı belirtilirken, "Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:51:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.