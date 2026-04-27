Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler: Dosya 14 klasöre ulaştı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın derinleştiğini açıkladı. Göreve başladığında 7 klasör olan dosyanın, yapılan çalışmalarla 14 klasöre ulaştığını belirten Cansu, her belgenin detaylı incelendiğini ve soruşturmanın somut bir zemine oturduğunu söyledi.

Sürecin başında hâkimlikten kısıtlılık kararı aldıklarını ve dosyanın yetkisiz kişilerce görülmesine izin vermediklerini ifade eden Cansu, soruşturmanın yönünü değiştiren en önemli gelişmenin Gülistan'ın telefon hattının Ankara'da bir ilçede sinyal vermesi olduğunu vurguladı. Bu teknik veri, sim kart üzerindeki müdahaleleri ve bağlantılı kişi ağını ortaya çıkardı.

Ankara'dan gelen sinyalin ardından yapılan çalışmalarla yeni bir şüpheli ağına ulaşıldı ve 'intihar' ihtimali geri plana itilerek dosya cinayet şüphesi doğrultusunda ilerledi. Cansu, 'Yargı, dosyanın kapağındaki isme göre hareket etmez. Bizim için önemli olan delillerin gösterdiği istikametti' dedi.

Soruşturma kapsamında Tunceli'de geniş çaplı saha çalışmaları başlatıldı. Ankara'dan gelen özel ekiplerle mağaralar ve ormanlık alanlar taranıyor. Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki incelemeler cinayet şüphesini güçlendirdi. Ayrıca sağlık kayıtlarında sistem girişi olmasına rağmen hastane verilerinde kayıt bulunmaması dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı.

Dosyada tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in olaydan kısa süre önce yaptığı 'Tunceli'de kadınlar ve çocuklar rahatça gezebiliyor' konuşması da yeniden gündeme geldi.