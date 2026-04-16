Gülistan Doku davasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

16.04.2026 09:52
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Doku soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

