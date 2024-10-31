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Gülizar Filmi Festivallere Katılıyor

Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' filmi, Ankara ve İzmir Film Festivallerinde izleyicilerle buluşacak.

31.10.2024 17:17
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Belkıs Bayrak'ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", 35. Ankara Film Festivali'nde ve 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde izleyicilerle buluşacak.

Başrolünü Ecem Uzun'un üstlendiği oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu ve Aslı İçözü'nün yer aldığı film, 7-15 Kasım'da düzenlenecek 35. Ankara Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Film" kategorisinde yarışacak.

Filmin gösterimleri 11 ve 12 Kasım'da saat 14.00'de Büyülü Fener Sinema Salon 1'de gerçekleştirilecek.

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik bir yolculuğa dönüşen hikayesini anlatan film, 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde de yarışıyor.

Filmin İzmir'deki gösterimi yarın saat 19.00'da İstinyePark Renk Sineması 6'da yapılacak.

Türkiye- Kosova ortak yapımı "Gülizar", 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü", "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "Cahide Sonku" ödüllerini kazandı.

Film, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde ise "En İyi Senaryo" ve "FİYAB En İyi Yapımcı" ödüllerine değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ve Kosova Sinematografi Merkezinin desteğiyle çekilen TRT ortak yapımı filmin yeni afişi de yayınlandı.

Çekimleri 2022 Eylül ve Ekim aylarında Sakarya Taraklı'da ve Kosova Prizren'de gerçekleştirilen filmin afişinde Ersin İleri imzası bulunuyor.

Gülizar'ın yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Belkıs Bayrak ve Murat Yaşar Bayrak üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, kurgusunu da Selin Eren Şahin yaptı.

Filmin özgün müzikleri Kanan Rustamli'ye, ses tasarımı ise Alexandru Dumitru'ya ait.

Kaynak: AA

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