Gülnar'da Freni Boşalan TIR Ağaca Çarptı

20.04.2026 22:39
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşalan sebze yüklü TIR, ağaca çarparak durabildi. Kazada TIR kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Mersin'in Gülnar ilçesi Zeyne Mahallesi girişinde meydana geldi. H.Ş. kontrolündeki sebze yüklü TIR'ın, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü H.Ş. hafif yaralanırken, TIR kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Erhan ZOBU/ GÜLNAR,(Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Gülnar, Mersin, Kaza, Son Dakika

