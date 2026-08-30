Gülnar'da Orman Yangını Söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Karagöl mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 1 söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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