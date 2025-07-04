Gülşehir'de Genç Cesedi Bulundu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu.

Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde, saman balyası taşıyan traktörün arkasına takılı römork yan yattı.

Bu sırada römorktaki balyaların üzerinde bulunan 4 kişi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan M.A'yı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar, Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali (HES) su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.

Havuzdaki suyun kontrollü tahliyesi için arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından, M.A'nın cesedi bir vatandaş tarafından fark edilip ekiplere bildirildi.

Aramanın yapıldığı alana yaklaşık bir kilometre mesafedeki köprü altında bulunan cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.A'nın 16 Haziran'da evlendiği öğrenildi.