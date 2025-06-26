Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.
Gülşehir-Nevşehir kara yolunda M.Ö. (30) yönetimindeki 06 TA 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Ö. ile 2 yaşındaki L.Ö, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Gülşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Çocuk Yaralı - Son Dakika
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