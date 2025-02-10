Gülseven Medya Grubu'nda Taziye Günü

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Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutuldu

Devlet Bahçeli, Gülseven ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti

DİYARBAKIR - TV100 ve Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası ve ailenin ileri geleni Hasan Gülseven, 7 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İstanbul ve Diyarbakır'da taziyenin 3'üncü gününde Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okutuldu, yemek verildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen Mevlid- Şerif programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Devlet Bahçeli'den taziye telefonu

Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

Öte yandan İstanbul'da taziyenin üçüncü günü düzenlenen Mevlid-i Şerif programına siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda katılım sağlandığı belirtildi.