CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü\'den \'komisyon\' açıklaması: Bir uzlaşı varsa CHP grubu da o uzlaşının içerisinde yer alır

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde istifalar sonrası komisyonlarda değişiklik olup olmayacağına ilişkin uzlaşı mesajı vererek, "Kanuna aykırılık yoksa CHP olarak biz de 'Hayır öyle yapmayalım' demeyiz. Bir uzlaşı varsa belediye meclisinde CHP grubu da o uzlaşının içerisinde yer alır " dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı birinci bileşimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Partiden istifa eden meclis üyelerinin yerine komisyonlarda değişim olup olmayacağı ve yeni grup başkan vekili seçilip seçilmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GRUP OLARAK 'HAYIR' DEMEYİZ"

Komisyon üyelerinin yeniden belirlenip belirlenmeyeceği konusunda "uzlaşı" mesajı veren Gümrükçü, şunları söyledi:

"Mevzuata göre boşalan partilerden istifa ettikleri için boşalan meclis üyelerinin yerine hangi partiden seçildiler ise o partiden meclis üyesi atanır. Yani yeni aday gösterilir ve seçilir partinin durumuna göre diyebiliyorum. Fakat böyle bir uygulama kararı alırsa arkadaşlar bu gelecek ay telafi edilir, meclis matematiğine göre de yeniden yapılandırılabilir derse, eğer bu karar da hukuka uygunsa CHP olarak biz de 'Hayır öyle yapmayalım' demeyiz. Bir uzlaşı varsa belediye meclisinde CHP grubu da o uzlaşının içerisinde yer alır kanuna aykırılık yoksa."

"AĞUSTOS AYINDA GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ TALEP ETTİK"

İstifalar sonrasnda CHP grubunda yeni grup başkanvekili belirlenip belirlenmeyeceği konusunda Eylül ayını işaret eden Gümrükçü, "Candaş Bey bir süredir zaten bu görevi yapıyordu. Biz onun en azından ağustos ayı içerisinde görevine devam etmesini talep ettik. Kendisi tecrübeli bir isim. Eylül ayında konuyu yeniden değerlendiririz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Grubu içerisinde grup başkanı, sözcüsü, grup yönetim kurulu gibi kurullar zaten parti tüzüğünde yer alan kurullar. O kurulların oluşması için gelecek ay bir çalışma yaparız meclis üyesi arkadaşlarımızla" ifadelerini kullandı.