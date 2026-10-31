Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul'da 142 bin 100 elektronik sigara ele geçirdi - Son Dakika
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Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul'da 142 bin 100 elektronik sigara ele geçirdi

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Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul\'da 142 bin 100 elektronik sigara ele geçirdi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda piyasa değeri 310 milyon 579 bin lira olan 142 bin 100 elektronik sigara ele geçirdi. Bakanlık, bu miktarın Türkiye tarihinde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara sayısı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri toplam 310 milyon 579 bin lira olan 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Bakanlık, ele geçirilen elektronik sigara cihazının Türkiye tarihinin en yüksek miktarı olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Sarıyer'deki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada piyasa değeri 118 milyon 445 bin lira olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen riskli bir konteyner kontrol edildi.

Konteynerde piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı bulundu. İki operasyonda ele geçirilen toplam 142 bin 100 cihazın piyasa değerinin 310 milyon 579 bin lira olduğu kaydedildi.  Bakanlık, ele geçirilen elektronik sigara cihazının Türkiye tarihinin en yüksek miktarı olduğunu bildirdi.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Ticaret BakanlığıİstanbulTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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