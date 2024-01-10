Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başkonsolos Ünal, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" ve "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını oylayan Ünal, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğrafını seçti.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın her yerinde, her şartta yorgunluk nedir bilmeden çalışan AA foto muhabirlerinin anlamı ve derinliği olan fotoğrafları arasından zor da olsa seçim yaptık. Doğru haberi, doğru anı bizlere ulaştırmak üzere üstün emek sarf eden foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.