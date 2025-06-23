Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.K. yönetimindeki 55 APZ 202 plakalı araçla ile M.E. yönetimindeki 05 KF 495 plakalı otomobil, otogar mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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