Gümüşhacıköy ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri trafik uygulaması yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Öğrenciler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundular. Ayrıca, öğrenciler trafiği durdurarak arkadaşlarının güvenli geçişini sağladılar.

09.05.2024 14:50
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Gümüşhacıköy ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri Hamza Kerem Özbey ve Irmak Ada Çakmak, hafta kapsamında ilçe girişinde polis uygulama noktasında ve okul önünde trafik uygulaması yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

Öğrenciler, polis eşliğinde durdurdukları sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundular. Sürücüleri biraz dinlenmeleri için çay içmeye davet ederek sürücüler ile sohbet ettiler.

Daha sonra okul önüne geçen öğrenciler, trafiği durdurarak arkadaşlarının karşıdan karşıya güvenli geçişini sağladılar.

Kaynak: AA

Ümit Çoban, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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