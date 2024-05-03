Gümüşhane Dağlarına 3 Kızıl Geyik Daha Salındı - Son Dakika
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Gümüşhane Dağlarına 3 Kızıl Geyik Daha Salındı

Gümüşhane'de doğa koruma projesi kapsamında 3 kızıl geyik daha doğaya salındı. Bölgede daha önce salınan geyiklerin sayısının artmasıyla erkek birey sayısının azalması üzerine Bursa'dan getirilen 3 erkek kızıl geyik yeni yaşam alanına bırakıldı. Projeyle kızıl geyiklerin varlıklarını sürdürmesi ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor.

03.05.2024 00:40
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Gümüşhane dağlarına 3 kızıl geyik daha salındı

GÜMÜŞHANE - Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında 3 kızıl geyik daha doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'dan Gümüşhane'ye nakledilen 3 adet erkek kızıl geyik Gümüşhane'de yeni yaşam alanına bırakıldı.

Gümüşhane'de daha önce bölgeye salınan ve doğaya uyum sağlayan geyiklerin artan sayılarının dişi ağırlıklı olduğu ve erkek birey sayısının geride kaldığının gözlemlenmesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan alınan 3 adet erkek kızıl geyik nakli gerçekleştirildikten sonra araç gelir gelmez daha önce bırakıldığı ormanlık alana bırakıldı.

Türkiye'nin en büyük kara memelerinden birisi olan Kızıl Geyikler Gümüşhane'ye ilk olarak 2013 yılında bırakılmış, yapılan takip ve izlemeler sonucunda bölgeye uyum sağlayarak yaşamlarına devam ettiklerinin belirlenmesinin ardından sayıları artırılmıştı.

Projeyle kızıl geyiklerin varlıklarını devam ettirmesi, bölgede yaşayıp çoğalması, biyolojik ve tabii çeşitliliğin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane Dağlarına 3 Kızıl Geyik Daha Salındı - Son Dakika

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