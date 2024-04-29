Gümüşhane\'de doğa yürüyüşü: Mavi sümbüller arasında keyifli bahar kaçamağı

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Gümüşhane'de mavi sümbüller arasında doğa yürüyüşü

Gümüşhaneli doğaseverlerden keyifli bahar kaçamağı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli doğaseverler, baharın tüm renklerini sergilediği Damlı Köyünde nefes kesici bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Mavi dağ sümbüllerinin Trabzon'un Kadıralak yaylasına benzer şekilde sardığı, yeşilin her tonu ve çiçek açan ağaçların hakim olduğu köyde 60 kişi doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği bahar aylarıyla birlikte yeniden canlanan Gümüşhane coğrafyasında yeni keşifler yapmaya, doğanın cömertçe kendini sergilediği bu günlerde doğa yürüyüşleriyle katılımcılara görsel şölen eşliğinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kürtün ilçesine bağlı Damlı Köyü sınırlarında bulunan Sazalanı Mesire Alanından yürüyüşe başlayan 60 kişilik sporcu ve doğasever, Damlı Köyünün muhteşem güzellerini köyün etrafını saran bir rotada gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle keşfetti.

Köy içinde öbek öbek mavi renkte açan dağ sümbüllerin Trabzon'un Kadıralak Yaylasını anımsattığı köyde 7'den 70'e kadın erkek doğaseverler bol bol fotoğraf çekerken çiçek meyve ağaçlarının yanından yürüyen sporcular toplamda 11,5 kilometrelik parkurun 2,5 kilometrelik kısmını da orman içinde enfes manzaralı patika yoldan gerçekleştirerek Sazalanı Mesire Yerinde etkinliği sonlandırdı.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut'un da katıldığı programda sporcular sık sık horon oynayıp mevsim itibariyle coğrafyada doğal olarak bulunan şifalı bitkilerden toplamayı da ihmal etmedi.

"Burası doğanın bütün güzellikleri sunduğu bir yer"

Doğanın bütün güzellikleri sunduğu bir yerde yürüyüş yaptıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "Bugün Sazalanı-Damlıköy-Erikbeli rotasındayız. Gümüşhane'nin güzide yaylalarından birisi. Doğanın bütün güzellikleri sunduğu bir yer. Çiçekler açmış, çimler çok güzel, hayvanlar yaylaya çıkmış, insanlar yavaş yavaş çıkıyorlar. Biz de aradığımızı çok güzel bulduk. Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz, 5 saat daha yürüsek doymayız. Kesinlikle tavsiye edeceğim güzelliklerden bir yer Damlı Köyü. Kürtün'ümüzün güzel bir yaylası. İyi bir gün geçiriyoruz. Bütün doğa severleri bu yaylalara davet ediyorum. Genelde Örümcek Ormanlarında 150 kişi falan oluyordu. Bugün de 60 kişiyle yürüyoruz. Katılım çok güzel. Hava çok güzel. Yağmur bekliyorduk yağmur olmayınca daha tatlı yürüyoruz" dedi.

Etkinliğin en küçük katılımcısı 11 yaşındaki İnan Soydaş ise "Bugün ilk defa geldim buraya. Güzel bir yer, bir sürü çiçek var, dereler var, ormanlar var. Nasıl anlarsam çok güzel bir doğa, yemyeşil bir yer. Mantarlar var. Sanki cennette gibiyiz, çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Beklerim herkesi" ifadelerini kullandı.

"Mavi çiçekler de oldukça güzeldi ve yoğunluktaydı"

Görsel şölenin kadın sporcularından Demet Bayraktar da "Çok güzel bir parkurdu bugünkü katıldığımız parkur. Ekip de kalabalıktı, talep çoktu. Arkadaşlarla güzel, keyifli bir yürüyüş yaptık. Hava da oldukça güzeldi. Rahattı parkurumuz. Yeşillikler içinde, çiçekler içinde güzel bir yürüyüş yaptık bugün. Mavi çiçekler de oldukça güzeldi ve yoğunluktaydı. Beklediğimin çok üstündeydi, hoştu. Orman manzarası güzeldi. Ağaçlar çiçek açmış. Doğa çok güzeldi zaten. Harikaydı, kuş sesleri içinde keyifli bir yürüyüş oldu" diye konuştu.

"Gümüşhane'nin doğa harikası olan yerlerden bir tanesi"

Programa rehberlik yapan Orhan Köse ise Kürtün ilçesine bağlı Damlı Köyü sınırlarında bulunan Sazalanı Mesire Yerinden başladık yürüyüşün 11,5 kilometre olduğunu belirterek, "Damlı Köyün etrafından dolanarak Kale denilen mevkiye geldik. Burada dinlendikten sonra tekrar Sazalanı'na döndük. Yaklaşık 11,5 kilometrelik bir parkur yaptık. İlimizin güzel yerlerinden, güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Doğa harikası olan yerlerden bir tanesi. Güzel bir parkurdu. Katılanlara teşekkür ediyoruz. İnsanlar mor çiçekleri gördüler. Sadece Trabzon Kadıralak Yaylasında olmayan, Gümüşhane'de de bulunan mor çiçekleri gördüler. Onun haricinde Zifin çiçekleri yeni açma eğilimindeydi. Orman gülleri açmamıştı daha ama papatyalar, diğer sarı rengarenk çiçekler mevcuttu. O çiçeklerle birlikte iyi bir parkur olduğunu düşünüyorum. Doğal ürünlerden de topladı insanlar ısırgan otu ve benzeri yiyeceklerden de topladı. Parkurun yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmı orman içinden sadece patika yoldan yürüdük. Bölgemizde cılga diye tabir ettiğimiz patika yoldan yürüdük" ifadelerini kullandı.