Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de yapılan güvenlik bilgilendirme toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için alınan tedbirler ve terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı. Vali Alper Tanrısever, operasyonlar ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgiler verirken, sahte alkol ve kaçak sigara operasyonlarıyla siber suçlarla mücadele konularında da bilgi paylaştı.

05.03.2024 13:14  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de "Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik şehirde ve kırsalda operasyonların devam ettiğini belirten Tanrısever, 2024 yılında şehirde 3, kırsalda 11 olmak üzere toplam 14 operasyon gerçekleştiğini ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı.

Tanrısever, göçmen kaçakçılığına yönelik bu yıl gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 5 organizatörün tutuklandığını, 22 düzensiz göçmenin haklarında işlem yapılarak geri gönderme merkezlerine sevkinin sağlandığını ifade etti.

Okul çevrelerinde her türlü olumsuz duruma karşı tedbirlerin devam ettiğini vurgulayan Tanrısever, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye çapında çeşitli suçlardan yakalama kararları olan ve aramızda dolaşan şahısların yakalanmasına yönelik kolluk faaliyetlerimizi artırdık. Kolluğumuzun bu kapsamda yaptığı yakalama istatistiklerini haftalık olarak takip ediyor ve Sayın Bakanımız ile haftalık olarak paylaşıyoruz. Yakalama miktarlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 41 aranan şahsın yakalanmasını sağladık."

Tanrısever, sahte alkol, kaçak sigara ve tütün/makaron yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen 31 operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildiğini kaydederek, siber suçlarla mücadelenin devam ettiğini, bu kapsamda terör örgütlerinin propagandasını yapan 321 hesabın kapatıldığını ve hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına değinen Vali Tanrısever, kentte yaşanan trafik kazalarıyla da ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdürü Tamer Cömert de katıldı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Trafik Kazaları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tunceli'de Deprem Hazırlıkları: Arama Kurtarma Okulu Oluşturulacak
    13:33 Tunceli'de Deprem Hazırlıkları: Arama Kurtarma Okulu Oluşturulacak

    Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte olası depremlere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve polis sayısının diğer illere göre fazla olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 1200 arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu ve Tunceli'nin adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacağını söyledi. Ayrıca, deprem riski taşıyan bölgelerin tespiti için çalışmaların devam ettiği ve kentteki konut problemini azaltmak için TOKİ ile işbirliği yapıldığı da açıklandı.

  • Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır
    13:30 Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete hazır

    Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

  • AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
    13:30 AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

    AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:28 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.

  • Kapaklı'da Halk Eğitimi Kurslarından Kadınlar Sergi Açtı
    13:28 Kapaklı'da Halk Eğitimi Kurslarından Kadınlar Sergi Açtı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement