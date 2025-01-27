Gümüşhane\'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı

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GÜMÜŞHANE'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına sürterek duran yolcu otobüsünde, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, camları kırılan otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları da yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza saat 20.00'da Bayburt- Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Y. idaresinde Erzurum- Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. Kaza nedeniyle otobüsün birçok camı kırılırken, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı otobüsle yollarına devam ederken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da hastanede yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Baruş, 14 yaralının, tedavilerinin kısa sürede tamamlanarak taburcu edileceklerini söyledi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bu arada otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları da yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, koridor ve koltukların üzerlerinin cam parçalarıyla dolan otobüste çocukların ağladığı anlar yer aldı.