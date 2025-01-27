Gümüşhane'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı

Gümüşhane\'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı

Gümüşhane'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü istinat duvarına sürtmesi sonucu 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın panik anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

27.01.2025 00:37  Güncelleme: 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜMÜŞHANE'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına sürterek duran yolcu otobüsünde, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, camları kırılan otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları da yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza saat 20.00'da Bayburt- Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Y. idaresinde Erzurum- Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. Kaza nedeniyle otobüsün birçok camı kırılırken, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı otobüsle yollarına devam ederken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da hastanede yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Baruş, 14 yaralının, tedavilerinin kısa sürede tamamlanarak taburcu edileceklerini söyledi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bu arada otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları da yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, koridor ve koltukların üzerlerinin cam parçalarıyla dolan otobüste çocukların ağladığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kaygan Yolda Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.