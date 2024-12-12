Gümüşhane'de polislere yönelik satranç turnuvası organize edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Zeka Oyunları sınıfında 16 polis memurunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.
Turnuva sonunda birinci olan polise satranç takımı hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Polisler Arası Satranç Turnuvası - Son Dakika
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