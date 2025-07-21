Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Resul T. (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil, Alucra- Yeşilbük kara yolunda sürüklenerek bir tepenin yamacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin il müdahalesinin ardından sürücü ile otomobildeki Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?