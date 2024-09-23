Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Susuz köyünde H.Ç.'nin kenevir bitkisini hasat ettiği belirlendi.
Ekiplerce uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile H.Ç.'nin evinde yapılan aramada, 20 kök kenevir bitkisi, 303 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu,1 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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