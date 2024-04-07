Gümüşhane'den Malatya'daki Köy Okullarına Bayramlık Yardımı - Son Dakika
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Gümüşhane'den Malatya'daki Köy Okullarına Bayramlık Yardımı

Gümüşhane\'den Malatya\'daki Köy Okullarına Bayramlık Yardımı

Gümüşhane Işıl Sema Doğan İlkokulu, Malatya'daki üç köy okulu öğrencilerine bayramlık kıyafet ve ayakkabı göndermek amacıyla bir proje başlattı. Okul yönetimi, öğrenci ve velilerin katkılarıyla toplanan paralarla alınan bayramlıkları belirlenen köy okullarına gönderdi. Projeyle depremde zor durumda kalan Malatya'daki öğrencilere bayram sevinci yaşatılmış oldu.

07.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:05
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Gümüşhane Işıl Sema Doğan İlkokulunda yürütülen proje kapsamında Malatya'daki üç köy okulu öğrencilerine bayramlıklar gönderildi.

Işıl Sema Doğan İlkokulu yönetimi, veli ve öğrencileri, Malatya'nın Pütürge ilçesinin üç köy okul öğrencilerini Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için "Bayramlık" projesini başlattı.

Okul yönetimi, öğrenci ve veliler aralarında topladıkları paralarla aldıkları giysi ve ayakkabıları, belirledikleri 3 köy okuluna gönderdi.

Okul Müdürü Habib Tanış, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan depremde zor durumda kalan kentlerden birisi olan Malatya'daki öğrencilere bayram sevincini yaşatabilmek için proje başlattıklarını söyledi.

Pütürge ilçesinde 3 köy okulunu belirlediklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Oradaki öğrencilerimize bayramlık almayı planladık. Bu düşüncemizi velilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaştık. Hepsi yoğun destek ile belli miktarlarda gönüllerinden kopan maddi desteği verdi. Daha sonra Malatya'daki okullarla iletişime geçerek oradaki öğrencilerimizin beden bilgilerini aldık. Öğrencilere ayakkabı ile kıyafet aldık. Bayramlıkları Malatya'ya gönderdik."

4. sınıf öğrencisi İrem İlke Avşalak ise Malatya'daki öğrenci arkadaşları için proje başlattıklarını ifade ederek, "Para topladık. Bayramlık kıyafet aldık ve Malatya'daki arkadaşlarımıza gönderdik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'den Malatya'daki Köy Okullarına Bayramlık Yardımı - Son Dakika

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