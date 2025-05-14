Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Gümüşhane Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni

Rektör Yıldız, adalet ve vicdan vurgusu yaparak mezunları sorumluluklarını hatırlattı.

14.05.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, vicdan sahibi bilim insanları olarak her platformda adaleti savunmaya, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, dünyanın farklı noktalarında kutlamalar yapılırken Gazze'de çocukların bombalarla uyandığını ifade ederek, "Filistin halkı açlıkla, zulümle ve yoklukla baş etmeye çalışıyor." dedi.

Öğrencilerin ülkenin yarınını inşa edeceklerini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Hangi alanda çalışırsanız çalışın, sorumluluğunuz büyük. Doğruyu aramaktan, hakikatin izini sürmekten ve ahlaki duruşunuzdan asla vazgeçmeyin. Çünkü Türkiye'nin size ihtiyacı var. Çünkü insanlığın size ihtiyacı var. Sizden önceki kuşaklar, bu ülkenin bağımsızlığı için savaştı. Şimdi sıra sizde. Bu ülkenin fikri bağımsızlığını sağlamak, bilimin, teknolojinin ve değerlerimizin izinde ilerlemek sizlerin görevidir."

Üniversite eğitimini lisans düzeyinde birincilikle tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sevgi Matur ise, "Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve İslam coğrafyasında pek çok yaşanan zulme karşı, bulunduğumuz her ortamda her platformda, her unvanda daha gür bir sesle konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zulme karşı duyarsız kalmak, insanlık dışı uygulamaları normalleştirmek anlamına gelir." diye konuştu.

Mezuniyet programında eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Prof. Dr. Yahya Doğan, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin son dersini veren konuşmayı gerçekleştirdi.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:55:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.