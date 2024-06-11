Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Filistin\'e Destek Verdi

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Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir grup öğrenci, diploma almaya Filistin'e destek yazısıyla çıktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, mezunların heyecanını paylaştıklarını belirterek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir ise 5 bölümde 19 akademik personel ve 500 öğrenci ile akademik başarı için çalıştıklarını ifade etti.

Ulutaşdemir, Filistin halkına duaların eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu an bizler nefes alıyor ve şükür yaşıyoruz ama Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bombalar atılıyor. Zalimin zulmü bitmiyor, mazlumun acısı dinmiyor." dedi.

Diploma almak için sahneye çıkan bir grup öğrenci, "Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Filistin halkının yanındayız" yazısı taşıdı.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.