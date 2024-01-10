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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Zeybek, basının toplumun gözü kulağı ve demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, bütün basın mensuplarının gününü kutladı. Rektör Zeybek, üniversitenin gerçekleştirdiği etkinlikler, iş birliği protokolleri ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu
10.01.2024 - 13:48,
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Zeybek, kampüsteki sosyal tesislerde gerçekleştirilen programda, basın sektörünün, gecesi gündüzü olmadan çalışan, toplumun gözü kulağı ve demokrasinin de en önemli temellerinden olduğunu belirterek, "Bölgemize, şehrimize yaptığı haberlerle değer katan, bütün basın mensuplarımızın Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ve imzalanan iş birliği protokolleri hakkında bilgi veren Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüşhane Üniversitesi, 2023 yılı akademik yılında önemli başarılar elde etti. Deprem sonrası yürütülen çalışmalar, sportif başarılar, uluslararasılaşma çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kariyer fuarına katılım, üniversitemizin aktif faaliyetlerinin bazılarıdır. Üniversitemizin deprem sonrası yürüttüğü çalışmalar takdire şayan bir çabaydı. Arama kurtarma, enkaz kaldırma, yardım toplama ve deprem bölgesindeki ailelere ev sahipliği gibi konularda Gümüşhane Üniversitesinin önemli katkılar sağladığı açıkça görüldü. Sportif başarılar da üniversitenin tanıtımına önemli katkı sağladı. Güreş, hentbol, tenis ve atletizmde elde edilen başarılar, üniversitenin spor alanındaki potansiyelini ortaya koydu."

Zeybek, Kuzey Makedonya'da düzenlenen eğitim fuarına katılım, uluslararası işbirliği protokolleri ve Erasmus programlarına katılım gibi çalışmaların, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan çalışmalar da üniversitenin toplumsal sorumluluk bilincine sahip olduğunu gösterdi. Kelkit'te bir ilkokul sınıfının kütüphaneye dönüştürülmesi, uluslararası öğrencilerin şehit ailelerini ziyaret etmesi ve yaşlılarla birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılması gibi çalışmalar, üniversitenin toplumsal sorumluluk bilincine sahip olduğunun bir göstergesi oldu. Kariyer fuarına katılım ise üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması açısından önemli bir fırsat. Yaklaşık 3 bin öğrencinin fuara katılması, üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanma konusundaki ciddiyetinin bir göstergesidir."

Kaynak: AA
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