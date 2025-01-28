Gümüşhane Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
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Gümüşhane Yatırımları Değerlendirildi

Gümüşhane Yatırımları Değerlendirildi

Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 2024 projeleri ve yatırımlar ele alındı.

28.01.2025 18:47
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Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen yılın ilk toplantısında, kentte yürütülen yatırımlar ele alındı.

Gümüşhane'de 2024 itibarıyla 217 projenin maliyetinin 52 milyar 676 milyon 364 bin lira olduğunu belirten Baruş, projelerin nakdi gerçekleşmesinin ise yüzde 64,51 olduğunu ifade etti.

Baruş, projelerin harcama tutarının 33 milyar 979 milyon 794 bin lira olduğuna işaret ederek, "2024 yılı ödeneği ise 3 milyar 785 milyon 739 bin lira olup, dönem sonuna kadar yapılan yılı harcama tutarı 2 milyar 489 milyon 663 bin liradır. Yılı harcama oranı ise yüzde 65,76'dır." dedi.

Yatırımcı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Baruş, merkez ilçeye 826 milyon 263 bin lira, Kelkit'e 804 milyon 532 bin lira, Şiran'a 445 milyon 895 bin lira, Kürtün'e 43 milyon 42 bin lira, Torul'a 23 milyon 473 bin lira ve Köse'ye de 11 milyon 983 bin lira yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vali Baruş, 217 projenin 66'sının tamamlandığını dile getirerek, "115 proje devam ediyor. 31 proje ihale aşamasında, 5 projeye ise henüz başlanılmadı." diye konuştu.

Gümüşhane'ye 2024'te KÖYDES Programı kapsamında 75 milyon 80 bin lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Baruş, "61 milyon 520 bin lira harcama gerçekleştirilmiştir. İlimizde KÖYDES kapsamında 67 yol, 58 içme suyu ve 9 kanalizasyon olmak üzere 134 proje bulunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika

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