Gümüşkanat Şelalesi\'ne Hayranlık

Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla büyük ilgi görüyor.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akarak göz kamaştırıyor. Mersinden gelen Yaprak Yeşim Doğan, doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelaleye hayran kaldığını belirtti.
Doğaseverler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, düşüncelerini belirtti.
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