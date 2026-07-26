Gümüşova'da Geçmişi Yaşatan Müze

"93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sürecinde Bulgaristan'dan Düzce'nin Gümüşova ilçesine göç eden muhacirlerin torunları, yaşadıkları köyde oluşturdukları müzeyle geçmişlerini geleceğe taşıyorlar.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sürecinde Gümüşova'ya gelen muhacirler, o dönemki ismiyle "İbrahimağa" köyüne yerleşti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 18 Temmuz 1934'te Ankara'dan İstanbul'a giderken ziyaret ettiği köyün ismini "Selamlar" olarak değiştirdi.

Muhacirlerin torunları, 1985 yılında hem Atatürk'ün adını hem de kendi kültürlerini yaşatmak için müze oluşturmaya karar verdi.

Yaklaşık 5 yıl köy meydanındaki açık alanda, milli günlerde ve köyü ziyaretinin yıl dönümlerinde Atatürk'ün fotoğraflarını ve 150 yıllık kültürlerini yansıtan giyim eşyaları ile mutfak malzemelerini sergileyen köylüler, 1990 yılından itibaren ise bu amaçla köy camisinin alt katında bulunan bir dükkanı müzeye dönüştürdü.

"Atatürk Müzesi"nde göç sırasında muhacirler tarafından köye getirilen gocuk, ferace, cepken, şalvar, çetik gibi giyim eşyalarının yanı sıra bakırdan yapılmış ibrik, mangal, cezve, sahan, ahşap yayık ve hamur teknesinden oluşan yaklaşık 100 parça malzeme sergileniyor.

"Eşyaların hepsi 150 yıllık"

Muhtar Sinan Çifçi, AA muhabirine, Atatürk'ün 1934 yılında köyü ziyaret ettiğini, her yıl ziyaretin yıl dönümü olan 18 Temmuz'da anma etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

Atalarının, yurt gezileri kapsamında bölgeden geçişini haber aldıkları Atatürk'ü köylerinde ağırlamak istediğinden bahseden Çifçi, "Vatandaşlarımızın müracaatıyla Atatürk köyümüze ziyarette bulunuyor. Ziyarette Atatürk'e o günün anısına ayran içiriyorlar, köyümüzle ilgili bilgiler veriyorlar. Atatürk köyümüzde yaklaşık 1 saat kalıyor ve karşılamadan etkileniyor. Ondan sonra eski adı İbrahimağa olan köyün ismini Selamlar olarak değiştiriyor." diye konuştu.

Çifçi, atalarının 93 Harbi sürecinde Bulgaristan'dan köye göç ettiklerini dile getirerek, "O zaman Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'daki Türkler olarak 93 Harbi'nden sonra buraya göç ediyorlar. Bu topraklar gösteriliyor. Gelirken zor şartlarda geliyorlar. O zamanın şartlarını düşünürseniz, at arabası, öküz arabasıyla geliniyor." dedi.

Müzede sergilenen eşyaların, kültürlerini yansıttığını anlatan Çifçi, "Buradaki eşyaların hepsi 150 yıllık. Atatürk'ün hem ziyareti hem de isim babalığı yapmasından dolayı bu eşyaları özel günlerde, milli günlerde sergiliyoruz. Özellikle Atatürk'ün köye geldiği 18 Temmuz gününü de ayran bayramı ve Atatürk'ü anma etkinlikleri olarak kutluyoruz. 1985 yılından beri bu etkinliği yapıyoruz ve o günden beri de bu eşyaları sergiliyoruz. Sadece 18 Temmuz'da değil, yılın her gününde ziyaret etmek isteyen olursa da sergimizi açıyoruz." ifadesini kullandı.

Köy sakini Nurten Şahin de atalarının yaklaşık 150 yıl önce bu topraklara geldiğinden bahsederek, "Onlara ait seccadeler, gocuklar, annemin kına kıyafetleri var burada. Babaannemden kalan gömlekler var, peşkirlerimiz var. Ferace ve şal var. Bunlar birkaç yıl önceye kadar da kullanılıyordu ama artık yavaş yavaş değişime uğruyoruz. Eşyalar ziyaretçiler tarafından çok beğeniliyor, ilgi görüyor. Pembe şalvarlarımız hala giyiliyor kına gecelerinde, bütün kızlar pembe şalvar giyiyor." sözlerini sarf etti.