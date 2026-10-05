Günaydın TÜİK\'i eleştirdi, Türkiye dünyada en yüksek 5\'inci enflasyona sahip ülke oldu

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyona ilişkin, Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyon verisine sahip 5'inci ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bu düzenin çarkları vatandaşı eziyor, inim inim inletiyor. Bu düzen kader değildir, kötü yönetimin bir sonucudur. Bu düzen değişmelidir, değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonda dünyada 5. olacaksınız, yüzde 29,73 gelen son veriye, '2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indik' diye sevineceksiniz. AKP kafası! TÜİK eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk dokuz ayında enflasyon yüzde 24,32 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. İTO ve ENAG yıllık enflasyonları, sırasıyla, yüzde 33,55 ve yüzde 46,61 oldu" dedi.

Günaydın, şunları kaydetti:

" Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 24 enflasyon hedefi dokuz ayda aşıldı. Bu hedef daha ilk dokuz ayda aşılmışken, iktidarın yaratmaya çalıştığı 'enflasyon düşüyor' algısının temelsizliği ortada. TÜİK sonuçlarına göre Türkiye, Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek 5'inci enflasyonuna sahip ülke oldu. Avrupa'da ise açık ara birinci. Türkiye'den sonra enflasyonu en yüksek olan savaştaki Ukrayna'da bu oran yüzde 8,1.

Gıda enflasyonunda da Türkiye yıllık yüzde 27,62 oran ile yine dünya beşincisi. Kira artışı hesaplamaları, yurttaşın yaşadığı barınma krizini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. TÜİK'e göre kiralar eylülde yüzde 3,11, yıllık bazda yüzde 41,34 oranında arttı. En düşük emekli aylığı temmuzda 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Daha üç ayda bin 312 lirası eridi. 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 6 bin 828 lirası eridi. Kamu çalışanlarına ilk altı ayın enflasyon farkından ayrı olarak yapılan yüzde 7 oranındaki zammın yüzde 80'i üç ayda ayda eridi. Emeklilere verilen yüzde 17,76 enflasyon zammının ise yüzde 31'i üç ayda enflasyonla birlikte gitti. Bu düzenin çarkları vatandaşı eziyor, inim inim inletiyor. Bu düzen kader değildir, kötü yönetimin bir sonucudur. Bu düzen değişmelidir, değiştireceğiz."