6 Nisan 1920: Siyaset ve Ekonomi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 Nisan 1920: Siyaset ve Ekonomi Gündemi

12.06.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Edirne/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret edecek, "Lapseki İskele'den Gelibolu İskelesi'ne Boğaz Geçiş Programı"na, "Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlaması"na ve "Gazi Süleyman Paşa'yı Anma Programı"na katılacak, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Çanakkale/09.30/10.00/11.30/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Samsun STK ve İş Dünyası Buluşması"na katılacak, Tokat'ta Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyaret gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Samsun/09.30/Tokat/13.20/15.45/16.30/17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, "Yozgat Sivil Toplum, Oda ve Dernek Başkanları Buluşması"na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ve "Gençlik ile Kahve Molası Buluşması"nda yer alacak.

(Yozgat/09.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Hasköy Devlet Hastanesinin açılışına katılacak.

(Muş/10.45/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Renault Boreal Banttan İnme Töreni"ne katılacak.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi"ne, Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu kapsamında "Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi, Altyapıda İşbirliği, Lojistik ve Yatırım Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketi, ödemeler dengesi ile aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret edecek, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"na katılacak.

(Gaziantep/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda Kanada-Bosna Hersek maçlarıyla devam edilecek.

(Toronto/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyaset ve Ekonomi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Simge Kasan Simge Kasan:
    hastanenin açılışı güzel ama bu kadar seyahat ve etkinlik için harcanan para eğitim ve sağlık hizmetlerine doğrudan ayrılsaydı daha faydalı olurdu 0 0 Yanıtla
  • Yücel Srdr Yücel Srdr:
    yine geziler yine açılışlar yine aynı insanlar bir işi bitirin sonra başkasına başlayın 0 0 Yanıtla
  • Serdar Payas Serdar Payas:
    selimiye camii açılışı güzel de bunca restorasyon parası nereye gitti kimse bilmiyor ?? tarihi eserler önemli ama şeffaflık daha da önemli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
12’nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik 12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: 6 Nisan 1920: Siyaset ve Ekonomi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.