Gündem Başlıkları - 6 Nisan 1920

23.02.2026 00:10
Bugün CHP toplantısı, sanayi finansmanı, Gazze gelişmeleri ve spor karşılaşmaları yapılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak

(Ankara/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası; Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'yla ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

***

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Gazze, Spor

Gündem Başlıkları - 6 Nisan 1920

