GÜNDEM ÖZETİNE EK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımlayacak, Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.
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