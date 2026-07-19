Gündemdeki Önemli Etkinlikler

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ SAMSUN)
15.00 - "Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum, MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
16.00 - Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası'nda yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 işçi için Gebze'de Kent Meydanı'nda, Ankara'da ise Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde "Adalet Nöbeti" tutulacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-ANKARA)
18.00 - Dilovası'ndaki "Adalet Nöbeti"ne destek amacıyla 29 kişinin can verdiği Gayrettepe'de yangının meydana geldiği gece kulübü önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak. (DOHA)
ABD ve İran arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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