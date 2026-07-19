Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Etkinlikler

19.07.2026 09:18
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Ümit Özdağ Bafra'da, Adalet Nöbeti Kocaeli ve Ankara'da, FIFA Finali New York'ta

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ SAMSUN)

15.00 - "Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum, MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

16.00 - Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası'nda yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 işçi için Gebze'de Kent Meydanı'nda, Ankara'da ise Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde "Adalet Nöbeti" tutulacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-ANKARA)

18.00 - Dilovası'ndaki "Adalet Nöbeti"ne destek amacıyla 29 kişinin can verdiği Gayrettepe'de yangının meydana geldiği gece kulübü önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak. (DOHA)

ABD ve İran arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: ANKA

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